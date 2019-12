Derby della Lanterna, probabili formazioni e statistiche

Cresce la febbre per il prossimo derby della Lanterna in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Proviamo a valutare insieme quali potrebbero essere gli schieramenti in campo e le statistiche che ruotano intorno a questa stracittadina.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Ankersen; Cassata; Pinamonti. Allenatore, Motta.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Coley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore, Ranieri.

Precedenti

Il derby giocato in casa del Grifone ha 36 precedenti. Il peso delle vittorie segna però blucerchiato: la Samp ha vinto infatti in 14 occasioni e persono in 9. I pareggi sono stati 14 nelle sfide in terra genoana. Le reti rossoblu sono state 36, quelle blucerchiate 39.