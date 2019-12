Genoa, Marroccu nuovo direttore sportivo

Importante movimento a livello dirigenziale per il Grifone che vede una nuova figura a manovrare il mercato.

Francesco Marroccu è il nuovo direttore sportivo del Genoa. L’ex dirigente di Cagliari, Ascoli e Brescia sostituisce Stefano Capozucca che ha rescisso il contratto per divergenze con la proprietà la scorsa settimana.

Marroccu è già da qualche giorno al lavoro sul campo per valutare la squadra in vista del mercato di gennaio che vedrà il Genoa molto attivo per correre ai ripari dopo un inizio di stagione che vede i rossoblù in zona retrocessione

La carriera dirigenziale del neo ds si è sviluppata sotto forma di qualificate esperienze maturate nel calcio italiano e all’estero. In passato ha lavorato per il Cagliari, il Leeds, il Brescia, l’Ascoli, la Feralpi Salò e la Nuorese.

Il battesimo sarà di fuoco nel derby della Lanterna.