Derby, Bessa: passi in avanti di tutta la squadra, meritavamo di più

Era iniziata male la stracittadina per il Genoa che ha sfiorato poi, nel proseguo del derby, anche la vittoria.

Davide Bessa è soddisfatto della propria prova, oltre a quella di tutta la squadra, ma con un pizzico di rammarico per la mancata vittoria.

“Ci siamo fatti sorprendere sul gol – ha spiegato Bessa – abbiamo pareggiato meritatamente e ci è mancato il secondo gol. Siamo arrivati con tanti uomini in area, continuiamo su questa strada che secondo me ci porterà dei frutti. Secondo me abbiamo fatto passi in avanti sul gioco, il calendario lo abbiamo visto tutti. I risultati se continuiamo così arriveranno. Oggi se c’era una squadra che meritava più del pareggio eravamo noi”.