De Simone: ospedale Micone di Sestri Ponente non chiuderà, basta fake news

“L’ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente non chiuderà, basta fake news e disinformazione”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere municipale del Medio Ponente Gabriele De Simone (Lega).

“Come già dichiarato dall’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale all’inizio dell’emergenza coronavirus – ha spiegato De Simone – l’ospedale è stato infatti inserito nel percorso di riorganizzazione della rete ospedaliera di tutta la regione in caso di necessità.

Ora si stanno ripristinando le attività sospese, tenendo presente che l’emergenza non è terminata a livello nazionale, ma che dal report del ministero della Salute risulta che la Liguria non è tra le regioni a rischio.

Nonostante il fatto che il Micone sicuramente non chiuderà, qualcuno tenta in ogni modo di far girare la voce dell’imminente chiusura dell’ospedale a fine emergenza.

Queste ‘voci’ non partono dai cittadini sestresi, ma bensì da dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd sostenute anche nel Municipio VI Medio Ponente (a guida centrosinistra) da parte di chi sostiene le forze politiche di opposizione in Regione.

E’ vergognoso che in un periodo di emergenza sanitaria, queste parti politiche, per mero calcolo elettorale, sfruttino la paura e l’insicurezza delle persone per diffondere fake news e gettare fango sul proficuo lavoro svolto dagli operatori sanitari e da Regione Liguria.

Per fortuna, molti sestresi non hanno dato credito a queste ‘voci’ senza fondamento, ma soprattutto verrà dimostrato che l’ospedale Micone tornerà gradualmente alla sua normalità confutando così tutta questa disinformazione creata a fini puramente elettorali”.