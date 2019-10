Davide Craviotto ritrova la Clio R3C al rally “Terre del Timorasso”

Genova, 8 ott. – Interessante fuori programma stagionale per Davide Craviotto che, nel prossimo fine settimana, sarà al via del Rally Race “Terre del Timorasso Derthona” a Tortona, la “gara di casa” del suo co-pilota Fabrizio Piccinini che il pilota genovese affronterà al volante di una Renault Clio R3C, fornitagli per l’occasione dall’alessandrina Gima Autosport, un modello analogo a quella utilizzata al rally di Castiglione nel 2017 e a quelle con cui ha corso in passato.

“Ho inviato l’iscrizione quasi allo scadere – sottolinea il portacolori della scuderia Project Team – Fabrizio è nativo di Monleale, dove si corre una prova speciale e ci teneva un sacco a disputare questa gara. Era riuscito anche a trovare alcuni supporter per correrla con Davico, il suo pilota amico, ma la cosa non ha potuto concretizzarsi per l’improvvisa indisponibilità di quest’ultimo. Ed allora il mio naviga ha valutato la possibilità di farla col sottoscritto e quindi… si corre”.

“L’obbiettivo – osserva ancora Davide Craviotto – è ovviamente quello di divertirsi e di fare bene, visto che conosco abbastanza la gara e la vettura. Se poi ci scappasse anche una bella prestazione, sarei doppiamente contento, soprattutto per Fabrizio, che oltre ad essere il mio naviga da anni è anche che mi è sempre molto vicino”.