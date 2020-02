Davide Craviotto riparte dalla Ronde della Val Merula

Genova, 6 feb. – Inizia dalla 7^ Ronde della Val Merula, in programma sabato e domenica ad Andora, la stagione 2020 di Davide Craviotto. Il pilota genovese prenderà parte alla gara savonese al volante della Peugeot 208 R2B, che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi, e con il fido Fabrizio Piccinini alle note.

Reduce da un recente intervento chirurgico, il portacolori della scuderia Project Team affronterà l’impegno con molta cautela. Anche se ho avuto l’ok dai medici – osserva – fisicamente non sono al top ma la voglia di ricominciare è tanta e, pertanto, stringerò i denti se avvertirò ancora qualche dolore, proprio come è successo martedì durante alcuni test in pista. Tra l’altro, è mia intenzione, quest’anno, prendere parte all’inedito “Campionato Rally Liguria” e mi dispiaceva molto non essere via alla prova d’apertura”.

“Considerato che le mie condizioni fisiche non sono ottimali – conclude Davide Craviotto – vedrò di giocarmela al meglio in una classe che, come sempre, si presenta tosta sia per la quantità che per la qualità degli avversari”.