Danni da fauna selvatica, assessore Mai: stanziato un milione di euro per i liguri

Regione Liguria ha aperto “la Sottomisura 4.4” per il “supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del Programma di sviluppo rurale.

Si tratta di uno stanziamento di 1 milione di euro “per recinzioni e sistemi di protezione dalla fauna selvatica”.

Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai (Lega).

“E’ uno dei numerosi interventi – ha spiegato l’assessore Mai – che stiamo portando avanti per la difesa dalla fauna selvatica.

Ogni giorno i danni causati da lupi, cinghiali, daini e caprioli, prevalentemente, sono in aumento. Questo milione di euro ci consentirà di aiutare numerose aziende del territorio ligure.

A beneficiare della misura saranno le imprese agricole singole e associate, nonché i proprietari o gestori dei terreni.

Sarà coperto il 50% delle spese sostenute per le recinzioni, anche meccaniche ed elettriche a bassa intensità; per gli strumenti di protezione acustica a onde sonore, apparecchi radio e apparecchi con emissione di suoni; per le protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori e reti anti uccello; e per l’acquisto dei cani da guardiania.

Per questi ultimi il contributo massimo ammonta a 500 euro.

Sono, inoltre, previsti contributi per la copertura delle spese generali e tecniche, nonché il riconoscimento di eventuali prestazioni volontarie non retribuite per i proprietari o gestori dei terreni che svolgono comunque attività agricole e lavoreranno all’installazione di tali protezioni”.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 16 settembre 2020.