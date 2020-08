Daniele Bianchini, il 16 all’Arena Estiva a Borghetto

Rassegna dedicata ai libri ed ai loro Autori , domenica 16 agosto ore 21.30 Borghetto Santo Spirito, nuovamente indicata dal Mibact per il biennio 2020/21

Organizzata attraverso la Biblioteca Civica grandi nomi del panorama letterario Terzo appuntamento Domenica 16 agosto suo ultimo libro, pubblicato prima della pandemia.

Dopo i fortunatissimi “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”, Luca Bianchini torna quindi a raccontare la “storia infinita” tanto amata dai suoi let panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all’alba, trulli veri o luoghi dell’anima, i protagonisti di Luca Bianchini, pugliesi fin nel midollo, continuano a sbagliare senza imparare mai niente – ma questo è il bello dell’amore straordinario che è sempre abitato da una luce unica e inimitabile.

Baci da Polignano è l’attesissimo sequel di Io che amo solo te con i personaggi tanto amati come Ninella Mimì. Ora li ritroviamo alcuni anni dopo e anche se il tempo passa per don Mimì Ninella resta sempre la donna della sua vita, nonostante il destino li abbia separati più volte. La situazione però cambia all’improvviso quando Matilde, la moglie di do perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Per don Mimì questa è l’occasione per andare a vivere da solo e ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese. Riprendono così le schermaglie sono sempre gli altri irresistibili personaggi: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta; Orlando e la sua “finta”

– Ingresso libero su prenotazione

Città che legge

festeggia la qualifica ottenuta con la XVII Autori, special edition, attraverso Civica, la Rassegna propone letterario, per suggerire buone letture. agosto, alle 18,30, Luca Bianchini pubblicato “Baci da Polignano , storieamorose tra i due e intorno a loro c per il ,Edizione della presso l’Arena estiva anche quest’anno lle presenterà il ”Mondadori lettori.

Tra cielo di un borgo e don don Mimì, orose ,fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di diventare la prima influencer di Polignano; la zia Dora, corre dal “suo” Veneto per riscattare l’eredità contesa di un trullo. Tra dubbi, fughe al supermercato, tuffi all’alba e malintesi prosegue la storia di tutti loro, e soprattutto quella di Ninella e don Mimì, sotto il cielo di Polignano con la sua magica luce.

Luca Bianchini è nato a Torino l’11 febbraio 1970 e ama cucinare mentre scrive. Ha pubblicato i romanzi Instant love (2003), Ti seguo ogni notte (2004),

la biografia di Eros Ramazzotti, Eros – Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo ,(2007), Siamo solo amici (2011), Io che amo solo te e La cena di Natale di Io che amo solo te (2013) – da cui sono stati tratti due film di grande successo –, Dimmi che credi al destino (2015), Nessuno come noi (2017), portato l’anno successivo sul grande schermo, e So che un giorno tornerai (2018).

Le presentazioni saranno tenute, con la consueta professionalità, dalla Dott.ssa Graziella Frasca Gallo, presente nella rassegna fin dalla prima edizione. “Graziella” inviterà gli autori a presentare il libro e a svelarsi al pubblico, in un’atmosfera speciale.

Scopo della rassegna, infatti, è conoscere l’ Autore, apprezzarne le qualità, stimolare alla lettura il pubblico più vario ed eterogeneo.

Gli appuntamenti con gli autori saranno ad ingresso gratuito, ma occorrerà obbligatoriamente prenotare.

L’iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo Anti- COVI-19, redatto dal Comune di Borghetto Santo Spirito, per le iniziative organizzate all’interno del Cinema Arena Vittoria.Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in

Piazza Libertà, tel. 338 2186439.