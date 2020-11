Il Comune di Genova, tramite l’Agenzia per la Famiglia, ha istituito un numero verde per gli anziani soli.

Gli anziani che si sentono soli a causa per l’isolamento causato dall’emergenza coronavirus possono contattare il numero verde 800098725 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 14. Tale numero non sostituisce e non integra i numeri per l’emergenza sanitaria.

Invece chiamando lo 0105574262 e possibile richiedere ai volontari di portare la spesa e i farmaci a casa.