In uscita il nuovo video di Harry Styles

Harry Styles. Online il video di “Falling”, brano contenuto nell’album di inediti “Fine Line”.

“ADORE YOU” nella TOP 20 della classifica radio EarOne!

E’ online il nuovo video di HARRY STYLES, “FALLING”, estratto dall’album di inediti “FINE LINE” (Columbia Records/Erskine Records). Il video è diretto da Dave Meyers.

L’album “FINE LINE” è arrivato a due anni di distanza dal suo omonimo album di debutto solista intitolato “Harry Styles” (certificato PLATINO in Italia), e contiene 12 brani inediti, tra cui “ADORE YOU”, il singolo attualmente in radio che ha conquistato la Top 20 della classifica di EarOne.

Inoltre, “ADORE YOU” ha superato 278 milioni di stream totali e 56 milioni di visualizzazioni totali su YouTube e ha raggiunto #3 della classifica Globale di Spotify.

Il video del brano, diretto da Dave Meyers e visibile al seguente link: https://youtu.be/yezDEWako8U, è ambientato nell’isola immaginaria di Eroda.

Harry Styles sarà impegnato con il tour mondiale “LOVE ON TOUR”, che arriverà in Italia con due date: il 15 maggio al PALA ALPITUR di TORINO e il 16 maggio all’UNIPOL ARENA di BOLOGNA!

King Princess sarà ‘special guest’ in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungerà da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia, ha totalizzato oltre 680 milioni di stream a livello mondiale e più di 780 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 su iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti.

Questa la tracklist di “FINE LINE”:

1. Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kindness

12. Fine Line

HANNO DETTO DI “FINE LINE”

“The album is a confident and refreshing late arrival in a mostly forgettable year for pop music, reconfirming Styles’ status as a bona fide rock star.” – USA TODAY

“Harry Styles Is a Rock God and a Gentleman on ‘Fine Line’. The English pop star makes retro-rock with a sensitive touch on his excellent second album” – ROLLING STONE

“Confident and vulnerable, Fine Line, redefines manhood for the 2020’s”- ESQUIRE