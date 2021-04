Da oggi, disponibile in digitale EARTHWAY, il nuovo brano di GABOR LESKO

Ritorna GABOR LESKO, chitarrista milanese, in collaborazione con il celebre batterista statunitense DAVE WECKL e il giovane e talentuoso bassista francese HADRIEN FERAUD

Il brano anticipa l’omonimo album “EARTHWAY” in uscita il 14 maggio.

Scritto da GABOR LESKO più di venti anni fa per un’esposizione del pittore siciliano Pippo Spinoccia, “EARTHWAY” è un brano visionario che vuol essere il racconto del prodigio dell’evoluzione umana: un viaggio emozionante tra eccessi e contrasti, dove la vorticosa velocità del progresso è legata inevitabilmente al rischio di perdere il controllo.

La batteria di Dave Weckl si interseca alla perfezione con la chitarra acustica di Lesko in una musica travolgente e immaginifica che, tra echi methenyani e suggestioni elettroniche, rimane fedele all’idioma del jazz e della fusion.

«In un periodo più che mai inquietante, questo è il brano migliore per testimoniare la nostra folle corsa verso l’evoluzione – dichiara l’artista – e speriamo che il buon senso prevalga!»

Gli otto brani inediti che compongono il nuovo album vedono alternarsi agli strumenti molti musicisti di calibro internazionale: oltre ai già nominati Dave Weckl e Hadrien Feraud vi sono: lo storico bassista degliYellowjackets Jimmy Haslip, la batterista inglese Sophie Alloway, il fenomeno italiano del basso elettricoFederico Malaman, il grande sassofonista americano Eric Marienthal.

Sorretto e accompagnato da tali colossi musicali, GABOR LESKO esplora in questo energico lavoro nuove possibilità sonore, trasportando l’ascoltatore in un mondo a cavallo tra il più raffinato virtuosismo musicale e la pura espressione artistica.

Questa la tracklist di “EARTHWAY”: “Earthway”, “Fiesta”, “Still Here For You”, “Igor”, “Gently Obsessive”, “Push It”, “Mickey Mouse Loves Jazz”, “Air (Lost Key Part Two)”.

GABOR LESKO è nato nel ’74 a Milano. Di origini ungheresi e cresciuto in una famiglia di musicisti, è entrato in contatto con la musica fin da piccolo. Ha studiato chitarra classica, pianoforte e composizione con Vilmos Lesko al Conservatorio di Bergamo, acquisendo le prime esperienze professionali durante i successivi studi in armonia e composizione a Budapest e alla Civica Scuola di Jazz con Franco Cerri. Vincitore della Berklee College of Music European Scholarship, nel 1998 si trasferisce per un anno negli Stati Uniti, dove studia psicoacustica al Musician’s Institute (GIT) di Los Angeles e incontra prestigiosi maestri come Joe Dorio,Robben Ford, Jennifer Batten, Frank Gambale. Dopo gli studi comincia ad esibirsi e a collaborare con Bill Detko (producer di Scott Henderson). Nella sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Gianna Nannini, Marco Masini, Dannis Dragon (Beach Boys), Vince Tempera, Tony Levin, Simon Phillips, Eric Marienthal, Jimmy Haslip, Chad Wackerman e altri. Con già 7 album all’attivo come leader, Gabor ha suonato in tutto il mondo in importanti venues e festival come il Blue Note di Milano, la Webster Hall di New York, ilLondon Acoustic Festival e tanti altri. Oltre all’attività di concertista e solista, Gabor è anche compositore di musica per tv e film e autore di libri di didattica per chitarra.