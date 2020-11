Da nozze, tribunali ed are al Covid: sociologia tra storia e paura

E’ in vendita su Amazon il saggio scritto e pubblicato da Fabrizio Di Rella Tomasi di Lampedusa, avvocato genovese nato nel 1968, che durante la quarantena causata dal covid 19, ha osservato i comportamenti della popolazione.

L’autore nota che, a seguito del timore per il contagio e della paura per la morte, i rapporti sociali vengono stravolti e che quelli che un tempo erano veri amici o cari parenti, diventano, quando non rispettano le restrizioni o esprimono pensieri non in linea con le disposizioni sanitarie, nemici ed untori da allontanare: il rogo del medioevo viene sostituito dalla pubblica gogna sui social e sui blog in rete.

Partendo da queste osservazioni decide di scrivere un saggio che ripercorra la storia dei rapporti sociali dalle regole basate sugli antichi princìpi di famiglia, giustizia, religione, sino alla mutata sociologia in rete. In questo excursus storico/sociologico, si sofferma sui temi dell’Antigone, sulla modifica delle regole dopo la rivoluzione industriale e durante le dittature ed infine su come i mezzi di comunicazione di massa incidano sulla popolazione.

I capitoli dedicati alle pestilenze, da quelle medioevali al covid 19, mettono in evidenza come, durante le epidemie, tutte le regole sociali vengano meno in quanto l’individuo, dominato dalla paura della morte, si allontana dai suoi simili.