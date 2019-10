Da lunedi il via alle assemblee sindacali SNALS

SAVONA. 1 OTT. Sarà l’assemblea di lunedì, all’ Istituto Comprensivo 2 di Via Caboto a Savona, a dare il via alla serie di incontri con il personale della scuola, organizzati dalla segreteria provinciale Snals (Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola), guidata a Enzo Sabatini.

Le assemblee hanno lo scopo di informare il personale scolastico, e discutere con esso, sui seguenti argomenti: riflessioni su “Il Diritto di crescere”, un saggio di Susanna Tamaro; rapporto OCSE sull’Istruzione; resoconto dell’incontro con il Ministro dell’Istruzione Fioramonti con le Rappresentanze Sindacali; le richieste dello SNALS; le attività inerenti all’avvio dell’anno scolastico; corsi e concorsi ed eventuali tematiche createsi a livello locale.

“Il calendario delle cinque assemblee che lo Snals propone per discutere, con gli operatori della scuola, in orario di servizio, le principali tematiche del settore- ci ha spiegato lo stesso Enzo Sabatini, segretario provinciale- viene divulgato per tempo nella speranza di poter contare su una significativa presenza di colleghi. Le assemblee serviranno per fare il punto sulla situazione del comparto dell’istruzione, per quanto riguarda la nostra provincia. Saranno infatti l’ occasione per esaminare e discutere le varie problematiche generali e provinciali legate al settore educativo”.

Nelle assemblee, a cui prenderanno parte maestre, insegnanti, personale Ata e non docente, appartenente ai vari ordini e gradi della scuola, potranno emergere anche le varie rivendicazioni locali.

Oltre al Segretario Provinciale interverranno i docenti dello staff della Segreteria composto dai professori Alberi, Balletta, Bertolo, Damilano, Gaudenti, Guiducci e Viti. Ai partecipanti alle assemblee, iscritti al sindacato, verrà consegnata l’agenda scolastica SNALS 2019-2020. Le assemblee sono aperte a tutti gli interessati.

Queste date e orari delle assemblee.

Lunedì 7 ottobre dalle ore 8 e 10 alle 10 e10 per tutti gli istituti comprensivi di Savona-AlbisolaVarazze-Vado-Quiliano-Sassello (presso l’ IC Savona 2 Via Caboto, Savona).

Lunedì 7 ottobre dalle ore 11 e 15 alle 13,15, per tutti gli Istituti Secondari di Savona presso il Liceo Chiabrera-Martini Via Aonzo, Savona.

Martedì 8 ottobre dalle ore 8 e 10 alle ore 10 e 10 per tutti gli Istituti della Val Bormida presso l’ IC Carcare Scuola Media Via Cornareto, Carcare.

Mercoledì 9 ottobre dalle ore 8 e10 alle 10 e10 per l’ IC Finale, ISS Migliorini e Liceo Issel, presso il Liceo Issel Finale Ligure Via Fiume 44, Finale Ligure.

Giovedì 10 ottobre, dalle ore 8 e 10 alle ore 10 e 10 per gli istituti scolastici I.C. Alassio, I.C. Andora – Laigueglia, I.C. Albenga 1, I.C. Albenga 2, I.C. Pietra Ligure, I.C. Val Varatella, I.C. Loano-Boissano, I.S.S. Falcone Loano, I.S.S. Giancardi Alassio, Liceo Bruno Albenga, presso il Liceo Bruno, in Via Dante Lungocenta ad Albenga.

Lo Snals Savona infine annuncia che, per coloro che volessero partecipare ai corsi di lingua inglese, in collaborazione con Ellea Cambridge University, possono presentarsi a Savona venerdì 4 ottobre, alle ore 16, o lunedì 7 ottobre, sempre alle ore 16, presso la Società Cattolica Operaia di Via Famagosta 4.

CLAUDIO ALMANZI