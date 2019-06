Da lunedì arriva intensa ondata di caldo africano

E’ in arrivo in Europa, secondo i meteorologi, una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio, con punte di 40 gradi anche in Italia e in particolare al Centro-Nord.

Il caldo nell’ultima settimana di giugno sarà rovente, con possibili temperature record in alcune città europee.

L’ondata di calore dovrebbe raggiungere l’apice tra il 27 e il 29 giugno, con temperature pari ai 37-40 gradi ed afa in alcune città italiane tra cui Asti, Alessandria, Torino, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti e Sassari.

In Euopa l’ondata di caldo, generata dall’anticiclone subtropicale, interesserà soprattutto Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Nord Italia e regioni centrali tirreniche.

Temperature elevate anche al Sud Italia, ma con un caldo decisamente più sopportabile, e non dovrebbero superare i 35 gradi.

Con l’aumento delle temperature crescono anche i rischi per le fasce di popolazione più fragili, a partire dagli anziani e bambini.

Sarà quindi molto importante idratarsi e non uscire nelle ore centrali della giornata. In caso di malore per colpo di calore è oppurtuno richiedere l’intervento dei sanitari o, nei casi più gravi, recarsi al pronto soccorso.