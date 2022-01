Da Facebook a Twitter, anche i tennisti spopolano sui social

I tennisti sono tra gli sportivi più amati e, in linea con quest’epoca fatta di interazioni digitali, anche più attivi sui social. Oltre alle sfide sui campi di gioco più importanti, da Wimbledon a Indian Wells, è dunque calda anche quella che si gioca sul terreno virtuale: vediamo allora chi sono i tennisti che attirano maggiormente l’attenzione degli utenti, sportivi e non, che popolano i social network.

Nadal, Federer, Sharapova: i più seguiti sono i campioni della racchetta

Com’è facile immaginare, a dominare le classifiche dei social network sono i tennisti più vincenti, il che non sorprende dal momento che i successi sul campo garantiscono popolarità e ammirazione sia offline che online.

Ecco dunque che ai primi posti di questa particolare graduatoria, che nulla avrebbe a che fare con le vittorie in campo, troviamo nomi come quelli di Rafa Nadal, Roger Federer, Maria Sharapova e Sania Mirza, che considerando i social più utilizzati, ossia Facebook, Twitter e Instagram, vantano dagli oltre 16 milioni di follower della campionessa indiana ai quasi 26 milioni di Nadal. È altrettanto interessante notare, tuttavia, che non sempre al numero di follower si accompagna un pari livello di interazioni, e cioè di like, commenti e partecipazione degli utenti ai post: se si considerano questi parametri, infatti, la classifica cambia e vede balzare al primo posto Novak Djokovic, seguito da Serena Williams e, di nuovo, da Sharapova e Mirza.

La differenza è legata, ovviamente, anche all’uso che gli stessi campioni fanno dei social. Pur essendo più seguito di molti suoi colleghi, Roger Federer non è particolarmente attivo e di conseguenza riceve un minor numero di interazioni rispetto a chi, con meno follower, ama postare più contenuti sulla propria vita privata o sulle gare disputate.

Tennis e social: come si posizionano i campioni italiani

Anche i tennisti italiani non disdegnano l’utilizzo dei social network per restare in contatto con i propri fan e mostrare fasi della propria vita sportiva e privata. Stories, post e contenuti esclusivi per portare a conoscenza la vita dietro le quinte di chi ha fatto della racchetta una vera e propria passione, se non professione. I nostri campioni, che pur non partendo favoriti per la vittoria della Coppa Davis nonostante le varie quotazioni sulle partite di tennis presto in arrivo sui tutti i canali mainstream non vantano numeri pari a quelli dei nomi già citati, ma possono contare su una base di follower comunque molto elevata e affezionata.

Matteo Berrettini, numero 7 nella classifica ATP, per esempio, è seguito particolarmente su Instagram, dove oltre 1 milione di follower è presente sul suo profilo. Proprio il suo ultimo post su Instagram in cui annunciava di dover rinunciare alla partecipazione alla Coppa Davis, ha registrato un numero elevatissimo di interazioni, con numerosi commenti anche da parte di altri colleghi sportivi e personaggi dello spettacolo, da Alessio Sakara ad Alessandro Borghi, passando per Nicolas Vaporidis e Fabio Fognini.

Proprio Fognini è un altro dei tennisti italiani più amati, come dimostrano gli oltre 600mila follower presenti su Instagram, seguito da Camila Giorgi, vincitrice della Rogers Cup 2021 e seconda italiana di sempre ad aggiudicarsi un torneo WTA 1000, a 511mila e Jannik Sinner a quasi 500mila: una generazione vincente sul campo e nella vita, che anche sul web ha trovato una sua espressione apprezzata non solo dagli sportivi.