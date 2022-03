Da domani ad Alassio il Meeting Internazionale dela Vela

Centinaia di giovani velisti in gara per il prestigioso Trofeo. Organizza il Cnam che proseguirà poi con un fitto calendario velico primaverile

ALASSIO- Con il Meeting della Gioventù si apre domani la grande stagione della vela giovanile italiana. Centinaia saranno i giovani velisti in gara, di diverse nazioni, quasi mille le persone al seguito e gli alberghi di nuovo pieni: questi in estrema sintesi i numeri del Meeting Internazionale della Gioventù in programma nel fine settimana nelle acque antistanti la “Città del Muretto”. La manifestazione è organizzata dal Cnam in collaborazione e con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio e mette in palio numerosi trofei: Trofeo Challenge Zonta Club “Vera Marchiano”, Trofeo Sergio Gaibisso, Trofeo Ennio Pogliano, Trofeo Mirea Pogliano e Trofeo Gil. Fra gli Optimist in gara, provenienti da tutta Italia, ci sono anche numerosi giovani velisti stranieri attirati ad Alassio dalla validità del campo di regata e dal prestigio dell’ appuntamento. Grande attenzione da parte degli organizzatori affinchè le regate si svolgano in tutta sicurezza, secondo le regole dettate dalla prevenzione anti contagio ed in ottemperanza al protocollo della Fiv.

Dopo gli Optimist, proseguirà nelle settimane successive l’ intenso programma primaverile del Cnam: l’Altura sarà protagonista nel fine settimana dal 18 al 20 marzo. Dall’8 al 10 aprile Alassio ospiterà invece la seconda edizione del Trofeo Luigi Carpaneda. Dal 20 al 22 maggio ci sarà la flotta dei J70, che disputerà ad Alassio una tappa del campionato. La stagione si chiuderà a giugno con i Dinghy. “C’è sempre una grande emozione, ogni volta che prende il via la stagione della vela qui ad Alassio – spiega l’ex campionessa Roberta Zucchinetti, delegata allo Sport del Comune – un’emozione che quest’anno è ancora più grande in considerazione del momento che stiamo vivendo. Quello che arriva è un segnale importante, la vela, lo sport non si vuole fermare, anzi… e la Baia di Alassio tempestata di vele sarà uno spettacolo unico”.

CLAUDIO ALMANZI