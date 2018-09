Cus Genova, tre impegni principali nel fine settimana

Ricominciano le stagioni sportive di molte discipline e comincia ad entrare a pieno regime l’attività del Cus Genova.

PALLACANESTRO. Sta per cominciare ufficialmente la stagione sportiva del CUS Genova Basket di coach Pansolin. Il primo impegno saranno le Final Four della Supercoppa Ligure, in programma tra sabato e domenica al PalaFigoi. Impegnate sul parquet di Borzoli le quattro semifinaliste degli scorsi Playoff di Serie C Silver. Appuntamento al PalaFigoi alle 18:30, per la semifinale contro Ospedaletti di coach Lupi, compagine che ha rivoluzionato la sua rosa in estate. Eventuale finale in programma domenica alle 18:00, finalina alle 16:00.

PALLAVOLO. A poco più di una settimana dall’esordio nel campionato nazionale di Serie B torna la grande pallavolo a Genova. Nasce infatti la Partner Cup, della quale andrà in scena la prima edizione nella giornata di sabato. Una competizione che ogni anno sarà sponsorizzata da un partner diverso della famiglia del CUS Genova Volley. Questa edizione sarà sponsorizzata da Birra Galhop, attività che accompagnerà i Biancorossi in questa nuova avventura nazionale. Avversarie del CUS in questo quadrangolare, in programma al PalaCUS, saranno Novi Pallavolo, Volley Parella Torino e il Pro Patria Pallavolo Busto Arsizio. Alle 10:00 la prima semifinale tra i Biancorossi e Novi, alle 11:00 invece Parella contro Busto Arsizio. Finalina in programma alle 15:00, mentre alle 16:00 la finalissima.

HOCKEY. Weekend importante per il CUS Genova Hockey, che nella giornata di domenica sarà impegnato nel Round 2/B di Coppa Italia, in seguito al primo posto ottenuto nel Round 1/B. La prima partita della giornata sarà alle ore 09:00 contro i romani della Lazio Hockey, squadra che amalgama gioventù ed esperienza con un buon livello tecnico e che nel primo turno è stata capace di infilare ben 18 palline nella rete del Graffiti San Saba. In caso di vittoria i Biancorossi andrebbero a fronteggiare alle ore 15:15 la vincente del match delle 11:00 tra Campagnano e Savona, che vede i liguri, stabili in Serie A2 da diverse stagioni, favoriti sui laziali, i quali giocano invece in Serie B. In caso di sconfitta i Cussini si giocherebbero il 3/4 posto nella terza partita del Round, alle 13:30 contro la perdente del Match 2.