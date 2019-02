Cus Genova, i risultati dello scorso fine settimana

I risultati delle prime squadre del Cus Genova nel volley e basket ottenuti nell’ultimo fine settimana.

PALLAVOLO. Vittoria dal peso specifico enorme per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nella lotta salvezza del campionato nazionale di Serie B. Vittoria al PalaCUS contro Pavic Romagnano per 3-1 e sorpasso in classifica sugli avversari. Per quanto riguarda le compagini femminili, le ragazze della Prima Divisione chiudono il girone con una convincente vittoria per 0-3 in trasferta contro l’Auxilium in una partita controllata dalle Cussini fin dalle prime azioni. Sconfitte invece le ragazze della Rossa di Seconda Divisione contro il Vallescrivia per 3-0, quelle della Bianca di Terza Divisione contro Audax Quinto per 0-3 e, infine, quelle della Rossa sempre di Terza contro il Paladonbosco per 0-3.

PALLACANESTRO. Trasferta vincente per il CUS Genova Volley di coach Pansolin. Al PalaIsnart i Biancorossi si impongono per 77-98 contro Ospedaletti, riconquistando il secondo posto in classifica grazie alla contemporanea sconfitta di Sarzana. Successo importante anche per la SCAT di coach Toselli e dei giovani del CUS Genova. Biancorossi che si impongono per 65-54 nello scontro diretto per la salvezza contro il BVC Sanremo, staccando così i Matuziani.