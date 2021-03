Impegni numerosi per le squadre del Cus Genova in questo week end appena iniziato.

Il CUS Volley di Nando Mancini in cerca di riscatto contro il Novi in casa dopo tre sconfitte consecutive. Doppio impegno domenica per il CUS Hockey di Franco Ferrero nel Round 3 di Coppa Italia contro HC Superba e HCU Rassemblement Torino. Ufficiale la non ripartenza dei campionati di rugby da parte della FIR. Pubblicati, infine, i calendari della Serie C maschile e femminile di tennis.

PALLAVOLO. Seconda sfida della fase di ritorno per il CUS Volley di Nando Mancini, impegnato nel Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. Squadra biancorossa in cerca di riscatto sabato alle 18:00 al PalaCUS contro l’AS Novi Pallavolo degli ex Fabrizio Fiore e Andrea Ricceri. Universitari alla ricerca dei tre punti dopo le tre sconfitte patite contro Colombo Genova, ADMO Lavagna e Zephyr Valdimagra. All’andata furono i Biancorossi a far registrare una vittoria al tie-break in terra piemontese.

HOCKEY. Doppio impegno nel weekend per il CUS Hockey. Al Campo Arnaldi del Lagaccio va in scena il Round 3 di Coppa Italia, triangolare che vedrà coinvolti i ragazzi di Franco Ferrero, HC Superba e HCU Rassemblement Torino. Per i biancorossi primo match domenica alle 09:00 contro HC Superba e secondo incontro alle ore 14:00 contro i torinesi. Il vincitore del triangolare accederà al Round 4 di Coppa Italia.

RUGBY. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby ha sancito la non partenza dei campionati a causa dell’evoluzione della pandemia. Decisione che, per quanto riguarda le prime squadra biancorosse, riguarda il team maschile e il team femminile impegnati nei rispettivi campionati di Serie A.

«Il Consiglio Federale ha condiviso al tempo stesso», si legge nel comunicato ufficiale, «principi ed obiettivi per rendere possibile nei mesi a venire un’attività agonistica facoltativa senza finalità di classifica e di libera partecipazione, flessibile e dal basso impatto economico per le Società affiliate».

TENNIS. Sono ufficiali i calendari dei due campionati regionali di Serie C, sia maschile che femminile, i quali vedranno entrambi il CUS Tennis impegnato. La maschile esordirà il 21 marzo in trasferta contro il TC Sarzana, mentre la femminile farà il suo debutto stagionale fuori casa contro il TC Santa Margherita nella stessa giornata.