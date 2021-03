Roma-Genoa, statistiche: Olímpico tabù per il Grifone

All’Olimpico il Genoa disputerà il 108° confronto ufficiale in Serie A Tim contro la squadra giallorossa tra casa e trasferta. Il bilancio complessivo vede 32 successi Genoa, 24 pareggi, 51 vittorie Roma. Limitato alle partite nella capitale, lo score è di 7 vittorie per il Grifone, 7 pareggi e 39 sconfitte. Manca da tredici incontri il successo del Genoa nelle sfide dirette. Nella scorsa stagione finì 3-3, all’esordio in A del tecnico Fonseca. Nel precedente turno interno la Roma ha perso l’imbattibilità con il Milan (1-2), dopo una serie all’Olimpico di 12 successi e 4 pareggi. Tra i grandi ex della sfida Destro, con la maglia della Lupa, ha realizzato 24 reti (record stagionale 13) in 57 match. Quattro i gol segnati al Genoa da El Shaarawy, prodotto doc della cantera rossoblù, in contesti precedenti. Tredicesima panchina per mister Ballardini in questa quarta esperienza sulla panchina del club più antico in Italia.