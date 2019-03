Cus Genova, gli impegni biancorossi del fine settimana

Gli Impegni Nel Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova.

PALLAVOLO. Sfida importante per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, sempre alla ricerca di punti salvezza nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi impegnati domenica alle 18:00 a Garlasco. La compagine maschile di Serie D sarà invece impegnata domenica alle 21:00 al PalaCUS contro Rapallo. Doppio impegno invece per i ragazzi della Prima Divisione: stasera alle 20:30 a Busalla sfideranno Vallescrivia e domenica alle 20:30 se la vedranno invece contro Spazio Sport.

PALLACANESTRO. È la giornata del big match di Serie C Silver per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. A confronto domani alle 18:45 al PalaCUS gli Universitari contro la Tarros La Spezia di Andrea Padovan. Uno scontro diretto che con ogni probabilità deciderà il primo posto di Regular Season e quindi la possibilità di avere le “belle” ai Playoff in casa. In Serie D, invece, la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS affronterà l’Athletic di coach Bosio al PalaCUS alle 17:00.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli sarà impegnato di una partita di Serie B, non valevole per la classifica, contro il Savona Riserve. Teatro della sfida sarà il campo del Santuario di Savona, appuntamento alle ore 10:30 di domenica.

TENNIS. Cominciata la Serie C, doppio appuntamento nel weekend per maschile e femminile del CUS Genova Tennis. Trasferta difficile per la femminile, impegnata domenica alle 14:00 a La Spezia contro il CT Spezia. Sfida più alla portata invece per la maschile, impegnata sempre domenica ma alle 09:00 a Valletta Cambiato contro il TC Valletta Cambiaso.