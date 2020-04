Croce Rossa Spezia, uova e colombe donate ai volontari

Decine e decine di uova e colombe come “dolce” ringraziamento per lo straordinario impegno di queste settimane.

Così la Croce Rossa intende dimostrare la sua gratitudine ai volontari che ogni giorno si sono impegnati in prima linea per l’emergenza, sia a bordo delle ambulanze che nei servizi di assistenza della “Spesa sospesa”, a sostegno delle persone in difficoltà, e della consegna a domicilio di spesa e farmaci.

Uova e colombe sono state distribuite oggi, oltre che alla sede centrale della Spezia, anche a quelle periferiche della Croce Rossa a Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.

“È un piccolo augurio di buona Pasqua che il Comitato Nazionale della Croce Rossa ha voluto fare ai volontari CRI e un modo per ringraziarli di tutto quello che stanno facendo da inizio emergenza – commenta il Presidente dell’associazione Luigi De Angelis – In queste settimane non hanno mai fatto mancare il loro impegno, ogni giorno e a ogni ora. Si sono davvero meritati questo piccolo regalo”.