FestivalContrario: concerto Scintille di Musica Antica a Vecersio l’8 agosto

Giovedì 8 agosto, la musica sarà la protagonista della serata al FestivAlContrario.

Nella suggestiva frazione di Vecersio, nel cuore della Val Neva, si terrà il concerto “Musicisti itineranti nel XVI secolo” eseguito da Scintille di Musica Antica.

L’evento, con ingresso libero, avrà inizio alle 21:00 in via Maggiore.

Seminari estivi di musica antica

I seminari estivi di musica antica, giunti alla XV edizione, rappresentano un appuntamento imperdibile per professionisti e amatori. Partecipano flautisti, liutisti, violisti da gamba, percussionisti e numerosi cantanti. Guidati dai componenti di Ensemble 400, con la partecipazione di Luciana Elizondo, i partecipanti si immergono per una settimana nel silenzio del borgo per dedicarsi alla pratica della musica d’insieme.

Concerto finale: un viaggio musicale nel XVI secolo

Il concerto di giovedì sera sarà la restituzione del lavoro svolto durante il seminario e offrirà un viaggio musicale nel XVI secolo, raccontando le storie delle generazioni di musicisti che hanno percorso il “Viaggio in Italia”. Il programma includerà opere di compositori come Josquin, Willaert, De Wert e Verdelot, che hanno segnato la transizione dalla chanson al madrigale.

I dettagli dell’evento

Evento : Concerto “Scintille di Musica Antica: Musicisti itineranti nel XVI secolo”

: Concerto “Scintille di Musica Antica: Musicisti itineranti nel XVI secolo” Data : Giovedì 8 agosto

: Giovedì 8 agosto Orario : 21:00

: 21:00 Luogo : Via Maggiore, Vecersio, Val Neva

: Via Maggiore, Vecersio, Val Neva Ingresso: Libero

Il calendario completo del FestivalContrario è su www.festivalcontrario.com/