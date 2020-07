Covo di Nord Est multato, trovati troppi clienti senza mascherina

L’operazione dei Carabinieri durante un maxi controllo nel Tigullio per far rispettare le norme anti covid

Il Covo di Nord Est, tra i più noti della riviera di levante è stato sanzionato dai Carabinieri per mancato rispetto delle norme anti Covid.

I militari, durante un controllo, hanno rilevato troppe persone senza mascherine e senza il rispetto del distanziamento fisico.

La sanzione, per il locale che aveva riaperto alla fine di giugno, è arrivata durante un maxi controllo dei militari del Tigullio, tra Santa Margherita, Chiavari e Sestri Levante per verificare il rispetto delle norme anticontagio e a livello di prevenzione per evitare risse e danneggiamenti come era già successo a Santa Margherita ad opera di giovani turisti provenienti prevalentemente dal milanese.

