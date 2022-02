Covid, Toti: incidenza si conferma in calo, negli ospedali liguri situazione stabile

“In Liguria l’incidenza si conferma in calo e la situazione nei nostri ospedali è stabile, mentre continua ad aumentare progressivamente il numero di persone vaccinate anche tra i giovani. Nella fascia 5–11 anni sono 20.463 i vaccini anti Covid già somministrati e 23.629 le prenotazioni. Segno che anche tra i più giovani sta aumentando il numero dei vaccinati”.

Lo ha dichiarato ieri sera il governatore ligure e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti.

“In particolare – ha aggiunto Toti – ammontano a 1.249.000 i vaccinati con almeno una dose in Liguria pari al 90,33% e il totale delle prenotazioni è di 2.946.

Per quanto riguarda gli over 80 il 96,23% risulta vaccinato con ciclo completo. Nella fascia 70-79 anni l’86,36% risulta vaccinato con ciclo completo, nella fascia 60-69 sono l’88,25 % i vaccinati con ciclo completo, con la punta del 90,88% di vaccinati con ciclo completo nella fascia 20–29, a dimostrazione della grande adesione tra i giovani.

Si tratta di numeri significativi, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei ventenni, che pensiamo possano ancora crescere, anche per le nuove regole entrate in vigore da oggi che mirano a semplificare e tenendo conto che da martedì prossimo gli over 50 soggetti all’obbligo vaccinale dovranno essere muniti di Green pass rafforzato per accedere al mondo della scuola.

Per quanto riguarda il bollettino odierno il quadro si conferma stabile con 718 pazienti ricoverati di cui 33 in terapia intensiva (di cui 24 non vaccinati). Sono 1314 in meno rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare, 2.253 I guariti. Il bollettino registra 4 decessi avvenuti tra mercoledì 2 febbraio e domenica 6 febbraio. In diminuzione i nuovi positivi a quota 945 di cui 49 nella Asl 1 Imperiese, 229 nella Asl 2 Savonese, 499 nella Asl 3 Genovese, 78 nella Asl 4 Tigullio e 88 nella Asl 5 Spezzina”.