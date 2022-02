Covid nelle scuole della Liguria: 600 in meno le classi in quarantena

Sono 600 in meno le classi in quarantena in Liguria. In una settimana passano così da 1830 di giovedì scorso alle 1198 di oggi.

Il contagio da coronavirus, secondo i dati ufficiali, continua a correre tra le scuole dell’infanzia (fascia di età tra i 3 e i 6 anni) e della primaria (6-10).

In particolare sono 300 le classi in quarantena nell’Imperiese, 221 nel Savonese, 487 nel Genovese, 29 nel Tigullio, e 161 nello Spezzino.

Nel dettaglio sono 273 le classi in quarantena nelle scuole dell’infanzia, 428 nelle primarie, 276 nelle secondarie di primo grado e 218 nelle secondarie di secondo grado.

Infine, soltanto 3 nelle scuole professionali.