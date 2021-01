Covid, Brunetto: al via somministrazioni vaccino anche al S. Corona di Pietra Ligure

“Al via oggi pomeriggio le prime vaccinazioni anti Covid anche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sanità territoriale in prima linea contro la pandemia da coronavirus”.

Lo ha comunicato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega) che ha partecipato alle somministrazioni delle prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech all’ospedale del Savonese in presenza di Marco Damonte Prioli, Luca Garra, Lucia Tulimiero e Monica Cirone.

“Il vaccino – ha ribadito Brunetto – non può essere obbligatorio, ma anche come medico invito i liguri ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19 perché è necessario per la propria salute e quella di tutti. I vaccini che hanno ricevuto il via libera dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono sicuri. Non bisogna avere paura, ma eventualmente consultatevi anche con il vostro medico di fiducia.

Dopo quella del San Paolo, ho riscontrato personalmente un’ottima organizzazione anche al Santa Corona per cui occorre ringraziare la direzione sanitaria dell’ospedale e dell’Asl2 , così come tutto il personale.

Ricordo che le prime dosi del vaccino arrivate in Liguria vengono somministrate a un gruppo rappresentativo della popolazione maggiormente esposta al contagio e più a rischio: medici, tecnici e infermieri ospedalieri, operatori sociosanitari, medici di Medina generale, pediatri, dipendenti e ospiti di Rsa e Residenze protette, volontari delle pubbliche assistenze.

Naturalmente, bisogna continuare a rispettare le regole sanitarie. Soprattutto mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani”.