Covid-19 | Federnuoto Liguria ferma tutte le manifestazioni

Purtroppo i nuovi casi di positività al Covid-19, tra cui quello del pallanuotista Aicardi, hanno indotto il Consiglio regionale della Federnuoto a cancellare fino a nuovo ordine tutte le manifestazioni in calendario.

Il prossimo 26 luglio ed il 2 agosto erano in programma i Campionati Regionali di Categoria validi anche come Campionato Italiano di Categoria su base regionale.

“Il consiglio regionale, riunitosi in convocazione straordinaria, a seguito dei nuovi casi di contagio Covid 19 – si legge in un comunicato sulla pagina Facebook della Federnuoto Liguria – ha deliberato all’unanimità l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive con effetto immediato. La difficile decisione è stata presa per tutelare in primis i nostri atleti, principale patrimonio delle nostre società. Nella speranza di poter riprendere al più presto con rinnovato entusiasmo e determinazione”.