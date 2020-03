Costa Luminosa fatta attraccare a Savona: 40 positivi tra i 435 marittimi

Al momento sono 40 i positivi al Covid-19 tra i 435 marittimi (di nazionalità indiana, filippina e indonesiana) di cui è in corso lo sbarco protetto dalla Costa Luminosa, fatta attraccare venerdì scorso nel porto di Savona.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Regione Liguria.

“Le persone contagiate – hanno spiegato – saranno trasferite in una struttura privata fuori Liguria individuata da Costa Crociere mentre gli altri raggiungeranno le regioni da cui, nelle prossime ore, è prevista la partenza dei voli charter per il rientro nei paesi d’origine.

Oggi inoltre è deceduto all’ospedale San Paolo di Savona un uomo tra i dieci ricoverati nelle strutture ospedaliere liguri: un passeggero, di nazionalità israeliana, nato nel 1936”.

“Sono in corso i tamponi per tutto l’equipaggio – ha aggiunto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo spiega Giampedrone – che si trova ancora a bordo.

In questo modo raggiungeremo nelle prossime ore l’obiettivo che abbiamo condiviso tra tutti i soggetti dell’unità di crisi, ovvero fare in modo che sulla Costa Luminosa rimanga poco più di un centinaio di persone negative al coronavirus, per poi procedere con la sanificazione della nave.

Eravamo consapevoli che accogliere una nave con 1.500 persone a bordo tra cui 80 isolate e con il rischio di un potenziale aumento dei contagi avrebbe potuto determinare un aggravio per i nostri ospedali, che stanno affrontando una situazione molto complessa e tarata sulla popolazione ligure, con grande dedizione e professionalità da parte di tutto il personale sanitario. E oggi purtroppo uno di quei passeggeri ricoverato in ospedale a Savona non ce l’ha fatta”.