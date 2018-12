Questa mattina i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti in località Cortino, sulla SP3 che collega Orero e Serra Riccó, per un incidente stradale.

Una donna, per cause in via di accertamento ha perso il controllo della vettura ed è scivolata nella scarpata rovesciandosi sul tetto.

La signora è uscita autonomamente ed è stata soccorsa dai militi.

I pompieri hanno raddrizzato la macchina e riportata in strada con il paranco a mano.