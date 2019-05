Corte d’Appello rende due punti al Cuneo: Albissola salvo

Importantissima notizia da parte della Giustizia Sportiva che rende ufficiale ciò che l’Albissola aveva già conquistato e meritato sul campo.

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha deciso di restituire due punti a Lucchese e Cuneo, club che militano nel Girone A, e uno al Siracusa, che milita nel Girone C. La classifica per le tre squadre non cambia con le prime due che disputeranno i play out per non retrocedere fra i dilettanti. Per i siciliani, già salvi, il punto restituito porta a 36 quelli conquistati in stagione, ma non cambia la posizione.

L’Albissola festeggia così la permanenza in Serie C, senza dover affrontare i play out.