Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus.

Il nuovo Decreto del consiglio dei ministri sospende le produzioni non essenziali in tutto il Paese e contiene la lista delle attività consentite.

In merito al ritardo con cui è giunto il Dpcm, fonti di Palazzo Chigi spiegano come “Ieri sera lo schema del nuovo Dpcm e il relativo allegato con la lista delle attività, erano già pronti. Però, dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio, sono giunte numerosissime richieste da aziende, anche da parte di quelle di una certa rilevanza per il sistema Italia, che adducevano varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività ed invocavano comunque il carattere essenziale delle stesse. Si è quindi ritenuto verificare con attenzione ogni richiesta”. Inoltre, sempre da Palazzo Chigi, spiegano come “Per tutta la notte e per tutta la mattinata di oggi al ministero dello Sviluppo economico siano stati severamente impegnati a vagliare tutte le richieste” e che la firma sia così avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi.

Ecco il Dpcm firmato oggi, nel tardo pomeriggio, dal premier Conte, copia scaricabile ** qui **

Ecco le categorie interessate copia scaricabile ** qui **