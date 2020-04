Coronavirus, c’è chi sopravvive consegnando a domicilio

La catena di ristoranti monoprodotto si reinventa come spaccio di carne di Razza Bovina Piemontese certificata

La ristorazione sta vivendo un momento complicato, con le chiusure imposte dall’emergenza

Coronavirus. C’è chi tenta di sopravvivere facendo servizio a domicilio, chi invece preferisce aspettare e restare a guardare.

La Fassoneria, catena di ristorantini monoprodotto, invece, si reinventa, e propone la sua carne di altissima qualità, 100% di razza bovina piemontese, a domicilio in tagli sottovuoto.

Un ristorante che si trasforma in macelleria, dunque, e offre al suo pubblico la carne garantita da Compral e Coalvi, due dei soggetti che piu rappresentano la carne piemontese di qualita.

Hamburger, tagliate, battute, salsiccia cruda, fettine, costata, arrosto, bollito misto. Tutto di Fassona 100% piemontese, tutto direttamente e comodamente a casa del cliente.

In piu, a disposizione per il delivery, una selezione di prodotti da dispensa Coalvi: i wurstel 100% fassona (i primi wurstel 100% di Fassona certificata), i tajarin secchi stirati all’uovo, il ragu, il sugo d’arrosto, l’antipasto di verdure miste, i carciofini in olio evo, la giardiniera di verdure, la maionese bio, la salsa tonnata, la salsa al pepe verde, la senape e una serie di specialita regionali come il bagnetto verde e il bagnetto rosso.

Il tutto è disponibile anche in pratici pacchi scorta formato famiglia.

Il servizio è attivo tramite Glovo, nella sezione supermercato. Il delivery i tagli di carne sottovuoto di

Coalvi realizzato dalla Fassoneria è al momento disponibile a Torino, Milano, Monza e Genova.