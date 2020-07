Tre persone leggermente intossicate la scorsa notte in via Pellizzari a Genova Cornigliano a causa di un rogo che ha coinvolto due auto e una moto parcheggiate in strada.

Il fumo ha raggiunto le abitazioni dei piani bassi che avevano le finestre aperte invadendo le stanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incendio. Non si esclude l’ipoesi dolosa.