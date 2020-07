Giovedi 30 luglio a Genova-Sestri da “Barisone” cucina e cabaret con Antonio Ornano

Cabaret d’autore più ottima cucina, quella tradizionale, quella di una volta.

L’appuntamento è per giovedi 30 luglio in via Siracusa 2 a Sestri Ponente, dove da ben 75 anni c’è la storica Trattoria Barisone.

Per suggellare questo fantastico connubio ci sarà Antonio Ornano, spezzino di nascita, genovese di adozione.

Importante la sua mission: intrattenere il pubblico interessato all’ottima cucina – prevalentemente di pesce – del locale, facendo trascorrere una serata in allegria con le sue coinvolgenti performances.

Indubbiamente Ornano godendo di un periodo di meritata fama, grazie alla sua eccezionale vena creativa, che gli ha permesso di ampliare la rappresentanza “zeneize” a “Quelli che il calcio”, in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio.

Chi andrà da Barisone, tra un piatto e l’altro godrà e vedrà dal vivo i suoi tanti personaggi di successo: da Space Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, a Franco Prunes, uno spietato life coach, esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale; ed ancora a Ignazio, figlio unico oppresso dalla mamma e ossessionato dalla chirurgia estetica; non mancherà il Prof. Tommaselli, biologo naturalista di fama.

L’evento in programma giovedì 30 luglio è una grande novità che la nuova gestione della Trattoria Barisone, che intende così offrire alla sua clientela e a tutta la città qualcosa di nuovo: un connubio tra il buon cibo e l’intrattenimento, in linea con la qualità gastronomica proposta.

Lo spettacolo di Antonio Ornano è solo il primo di una nutrita serie di appuntamenti culturali. Anticipazioni? Top secret, ma possiamo dire che non mancheranno alcune proposte legate… al mistero!

L’evento inizierà alle 19.30, con musica d’ambiente e la cena; nessun menù “obbligato”, ma il più comodo servizio a la carta.

Poi alle 21.30 comparirà Antonio Ornano, che promette uno spettacolo “tra i tavoli”.

A chi non troverà posto per la cena delle 19.30, spazio anche per i ritardatari; questi ultimi potranno comodamente assistere allo spettacolo, consumando panissa e cuculli, accompagnati da un buon calice di vino al costo di 15 euro; è naturalmente d’obbligo la prenotazione ai numeri telefonici 3335851418 o 0106049863. La Trattoria è conosciutissima, e si trova a Sestri Ponente a metà di Via Merano direzione Pegli, in una traversa a destra; non si può sbagliare anche grazie alla insegna molto visibile all’angolo di Via Siracusa.

Insomma, una serata Cultural-gastronomica destinata ad avere successo. In attesa degli altri appuntamenti già in scaletta…

Franco Ricciardi