Coppa Italia, domani a Genova prende il via la Final Eight per alzare la Coppa Italia numero 18, la undicesima consecutiva

Coppa Italia, domani a Genova prende il via la Final Eight. La missione della Pro Recco, da domani impegnata nella Final Eight alle Piscine di Albaro. Per i ragazzi di Sukno l’esordio nei quarti di finale sarà alle 14 contro il Posillipo allenato dall’ex biancoceleste Pino Porzio. In caso di vittoria i detentori del titolo aspetteranno la vincente di Savona vs Salerno.

Genova ospita per la terza volta consecutiva la finale della manifestazione: nel 2022 la Pro Recco superò il Brescia per 8-7, l’anno scorso l’Ortigia 12-8.

“Le sensazioni sono positive, l’aspetto più importante è avere tutta la rosa al completo, pronta per questa tre giorni di partite – le parole del tecnico Sadnro Sukno -. Sarà una final Eight molto interessante, con cinque squadre forti e ben organizzate: Brescia e Savona sicuramente ma non dobbiamo dimenticare Ortigia e Trieste che da tanti anni sono nelle prime posizioni e giocano in Europa; nessuno va sottovalutato, lo abbiamo visto lo scorso anno quando i siciliani raggiunsero la finale.

Noi dobbiamo pensare partita per partita, il primo ostacolo verso la coppa si chiama Posillipo: è vero che c’è una grossa differenza tra noi, ma abbiamo il massimo rispetto per la loro squadra e per il loro allenatore, Pino Porzio; certamente è la gara ideale per entrare nel ritmo del torneo, giocheremo con Albert Kart e serietà dal primo minuto con l’obiettivo di vincere con il maggior divario possibile”.

Il programma del torneo e le dirette previste:

Venerdì 12 Aprile

1 – Pro Recco vs Posillipo ore 14:00 (Waterpolo Channel);

2 – Savona vs Salerno ore 16:00 (Waterpolo Channel);

3 – Ortigia vs Quinto ore 18:00 (Waterpolo Channel);

4 – Brescia vs Trieste ore 20:00 (Waterpolo Channel).

Sabato 13 Aprile

5°- 8° posto: Perdente quarto 1 vs Perdente quarto 2 ore 13:45 (scquinto.com);

5°- 8° posto: Perdente quarto 3 vs Perdente quarto 4 ore 15:45 (scquinto.com);

1°- 4° posto: Vincente quarto 1 vs Vincente quarto 2 ore 17:45 (Rai Sport);

1°- 4° posto: Vincente quarto 3 vs Vincente quarto 4 ore 19:00 (Rai Sport).

Domenica 14 Aprile

Finale 7°- 8° posto ore 9:45 (scquinto.com);

Finale 5°- 6° posto ore 11:45 (scquinto.com);

Finale 3°- 4° posto ore 13:45 (Waterpolo Channel);

Finale 1°- 2° posto ore 15:45 (Rai Sport).