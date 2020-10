Coppa Italia, aperta prevendita per Samp-Salernitana

La Samp comunica che per la gara Sampdoria-Salernitana, in programma martedì 27 ottobre p.v. (ore 14.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale terzo turno della Coppa Italia 2020/21, sarà disponibile alla vendita una quota minima di tagliandi (470) per il settore Distinti.

Info. I biglietti potranno essere acquistati al prezzo unico di 10,00 euro attraverso il portale sport.ticketone.it dai possessori di abbonamento della stagione 2019/20 (sia abbonamento digitale caricato su SAMPCARD sia abbonamento tradizionale) a partire dalle ore 10.00 di giovedì 22 ottobre p.v. e fino alle ore 24.00 di domenica 25 ottobre p.v. Da lunedì 26 ottobre la vendita sarà libera per gli eventuali posti invenduti. Sarà consentito l’acquisto di un singolo tagliando per acquirente sino ad esaurimento degli stessi. Non sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo.

Procedure. Una volta selezionato l’evento Sampdoria-Salernitana bisognerà inserire nel codice promozionale il numero di SAMPCARD associato alla tessera (inizia per 016…) oppure, se abbonamento tradizionale, il numero tipografico dello stesso (inizia per 20200…). Avrà diritto all’acquisto del biglietto il titolare dell’abbonamento e non l’utilizzatore qualora il titolo fosse stato ceduto a terzi. Sarà possibile in fase di pagamento usufruire dell’eventuale voucher richiesto per le gare non disputate della stagione 2019/20.

Autocertificazione. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio scaricare, compilare e presentare agli ingressi l’autocertificazione COVID-19 allegata al biglietto acquistato.

Regole. I tifosi che assisteranno all’evento dovranno attenersi alle seguenti regole nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal COVID-19.

Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso dal personale preposto;

Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

Portare obbligatoriamente il pdf del biglietto d’ingresso stampato (non bastano la sola conferma dell’acquisto né il biglietto caricato sul cellulare);

Presentare all’ingresso l’autocertificazione allegata al biglietto compilata e firmata;

Indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento;

Non introdurre striscioni e bandiere;

Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi;

Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel settore;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro in fase di accesso, di deflusso e permanenza all’interno dello stadio;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro quando si è in coda ai bar o presso i servizi igienici;

Seguire la segnaletica e le indicazioni degli steward per raggiungere il proprio posto;

Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni degli steward;

Prendere visione del Regolamento d’Uso 2020/21.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Service Center allo 010 562456 / 338 8309927 o via e-mail all’indirizzo service@sampdoria.it