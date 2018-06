Convegno sulle scelte politiche da Chamberlain a Churchill

Continuano gli incontri a Studio Aperto con una conferenza sui molti risvolti della Seconda Guerra Mondiale. Sabato 16 giugno alle ore 17.00 Roberto De Marchi, appassionato cultore di storia, terra un convegno tra la politica di Chamberlain a quella di Churchill: Dunkerque: “sangue, fatica, lacrime e sudore”.

L’appuntamento con De Marchi, è dedicato all’analisi delle due diverse visioni e scelte politiche che hanno segnato la politica della seconda metà degli anni 30 del novecento, e che alcuni studiosi sostengono avere inconfessabili ragioni politiche. Oggi molte influenze della guerra fredda sono venuti meno e gli archivi degli Stati si sono aperti: nuove prospettive si presentano alla ricerca storica e alla possibilità di far luce su episodi sino a oggi oscuri, eppure così decisivi per l’esito del secondo conflitto mondiale.

Un thriller storico durante la Seconda guerra mondiale: così può essere riassunto lo scontro politico tra l’allora Primo ministro inglese Neville Chamberlain e il deputato Winston Churchill. Il primo, appoggiato dal Ministro degli esteri Edward Wood, conte di Halifax, era fautore di un accordo con Adolf Hitler, che stava lasciando attonito il Mondo con la folgorante vittoria sulla Francia e la chiusura dell’esercito inglese nella sacca della spiaggia di Dunkerque sulla Manica.

Churchill, al contrario, era l’esponente di punta della resistenza al nazismo. La battaglia di Dunkerque, quindi, senza soffermarsi al solo episodio militare, ma analizzando il processo politico che caratterizzò quei giorni: un pomeriggio interessante a Spazio Aperto, dove emergeranno episodi apparentemente minori e tuttavia decisivi nell’indirizzare gli avvenimenti. ABov

L’incontro ha il patrocinio del Comune di Santa Margherita. Appuntamento sabato 16 giugno alle ore 17.00, in via dell’Arco 38 a Santa Margherita Ligure. L’ingresso, come per tutte le iniziative dell’Associazione “Spazio Aperto”, è libero e gratuito. spazioaperto.sml@alice.it 0185 696475