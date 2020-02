Convegno ANPE, Dis – o non Dis è questo il problema a Calata Darsena

Un convegno dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani Liguria su scuola e disturbi specifici di apprendimento (DSA)

L’ ANPE, Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, Sede Regionale per la Liguria, organizza il convegno “Dis – o non Dis- è questo il problema? Alla ricerca di una didattica funzionale” che si terrà sabato 15 febbraio presso l’Auditorium Istituto Nautico Edificio Calata Darsena, a Genova.

Ad oggi si sono iscritte più di 270 persone tra insegnanti, pedagogisti, educatori e psicologi.

Obiettivo del Convegno è proporre una riflessione circa le attuali risorse e situazioni che la scuola si trova a gestire in relazione ai disturbi specifici di apprendimento (DSA). Particolare attenzione sarà dedicata ai modelli neuroscientifici e alle prassi didattiche utili a favorire lo sviluppo degli apprendimenti in bambini e ragazzi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. In due diversi momenti della giornata saranno presentati video ed interviste a bambini e ragazzi che racconteranno le loro esperienze, i loro percorsi scolastici ed i vissuti personali in relazione alla diagnosi di DSA.

Il Convegno intende, altresì, favorire un confronto tra i diversi professionisti partendo dalla prospettiva e dai dati che ognuno ha a disposizione nel proprio lavoro clinico, didattico ed educativo.

Saranno chiamati a parlare docenti e professionisti esperti dei servizi pubblici e privati che condivideranno spunti di riflessione ed esperienze personali e professionali.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova, del MIUR Liguria e del DISFOR.

E’ stata possibile la realizzazione dello stesso grazie al sostegno dell’Associazione Pediatri Extraospedalieri Liguri, di edizioni Giunti Edu, dell’associazione ANTRIM – Centro medico psico pedagogico, del Centro medico psicologico pedagogico LiberaMente e dello Studio di consulenza pedagogica e digital – media education EDUMEDIA.

L’ANPE, Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, è un’associazione scientifico-professionale senza scopo di lucro, nata nel 1990, alla quale possono aderire i laureati in Pedagogia o Scienze dell’Educazione con titolo specialistico o magistrale.Tra i suoi obiettivi rientrano quelli di promuovere la cultura pedagogica, il ruolo e la professionalità del pedagogista, come specialista dell’educazione, nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché promuovere la regolamentazione della professione di pedagogista mediante la

costituzione di un albo professionale.

Il pedagogista è un professionista che tutela un interesse pubblico: quello del diritto all’educazione ed alla formazione sancito dalla nostra Costituzione.

Sito internet: www.anpe.it