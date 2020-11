Controlli sulle attività commerciali nell’imperiese: nessuna sanzione

Nei giorni scorsi il questore di Imperia Pietro Milone ha disposto specifici servizi interforze, poi eseguiti nelle città di Imperia, Sanremo e Bordighera.

Sono state 137 le persone complessivamente identificate, 72 i veicoli e 30 gli esercizi commerciali controllati.

In tali circostanze, gli agenti non hanno riscontrato, per quanto attiene gli esercizi commerciali, violazioni alla normativa anti-Covid, in quanto tutti hanno rispettato rigorosamente l’obbligo di consumazione da asporto, facendo inoltre attenzione che, al di fuori dei propri locali, non si creassero assembramenti di persone.

Due cittadini sono stati invece sanzionati, a Bordighera, perché trovati privi della mascherina.