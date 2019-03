Controlli della polizia alla Pigna e a Pian di Nave: denunce, veicoli rubati e droga

Con lo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità continua il controllo straordinario nella città matuziana sia nel centro cittadino, alla “Pigna” e in alcune aree periferiche dove sono stati segnalati diversi episodi criminosi.

Gli accertamenti sono stati svolti da personale del Commissariato che si è avvalso del supporto di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

A seguito di diverse denunce e segnalazioni raccolte nel corso degli ultimi giorni, che segnalavano movimenti sospetti nelle frazioni di Sanremo, gli agenti hanno svolto alcune perquisizioni in magazzini e altre strutture abbandonate.

Nel corso di uno di questi controlli, sono state ritrovate due diverse moto, una delle quali di sicura provenienza furtiva ed un’altra per la quale si nutrono sospetti e su cui sono in corso accertamenti approfonditi sul telaio. Per questo fatto, un italiano di 19 anni, è stato deferito per ricettazione.

Un altro scooter rubato, inoltre, è stato rinvenuto in via Galileo Galilei, abbandonato da un individuo, al momento non ancora identificato, che vistosi inseguito dagli agenti, l’ha lasciato in strada dopo essersi dato a precipitosa fuga.

Lo scooter provento di furto è stato immediatamente restituito al proprietario.

Durante i controlli nella città vecchia sono state sequestrate in più occasioni diverse dosi di stupefacente per le quali sono state elevate tre sanzioni amministrative a due italiani e ad uno straniero, sempre per violazione alla normativa in materia di stupefacenti, e sequestrati complessivamente 30 grammi di hashish.

Infine nella zona Pian di Nave gli agenti hanno controllato due fratelli turchi che si mostravano agitati alla vista degli agenti, gli stessi venivano indagati in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere in quanto portavano indosso due coltelli.

Il servizio straordinario di controllo del territorio si ripeteranno nei prossimi giorni per garantire un sempre maggiore livello di sicurezza del territorio sanremese, ivi incluse le frazioni.