Controlli Covid della Polizia locale a Genova, martedì 4 gennaio

Sono state controllate 1428 persone e 25 locali

Nella giornata di ieri, martedì 4 gennaio, sono proseguiti i controlli anti covid della Polizia locale genovese. Sono state 1428 le persone controllate dagli agenti per i Green pass, 25 i locali o esercizi.

Di queste 9 sono state sanzionate per il Green pass e 2 per il mancato o non idoneo utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per un totale di 11 persone.

Zero sanzioni per gli esercizi commerciali.

Ecco il prospetto con le sanzioni e i controlli anti-Covid-19 relativi alla giornata di ieri, per zona, eseguiti dalla Polizia locale.