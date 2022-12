Continuano gli eventi di “Loano Christmas” a Loano, concerti, mercatini, pattinaggio ed ancora la “Corsa dei Babbi Natale”

Continuano gli eventi di “Loano Christmas” a Loano, la rassegna di eventi promossa da Comitato Loanese, Centro Culturale Polivalente e Vecchia Loano in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio per offrire a loanesi ed ospiti di tutte le età occasioni di divertimento e gioia per tutti i gusti. Mercoledì 7 dicembre piazza Italia si immergerà nell’atmosfera di Natale.

A partire dalle 14 concerto di canti natalizi dei bimbi delle scuole Valerga, Milanesi e Mazzini. A seguire, alle 17 nei pressi del grande albero di Natale andrà in scena lo spettacolo “Danzando sotto l’albero” con le allieve della Scuola Civica Attimo Danza di Lorella Brondo e gli allievi della scuola Studium Dance&Movement di Vittorio Manni. Durante il pomeriggio sempre in piazza Italia gli alunni delle Rossello di Loano allestiranno un gazebo presso il quale saranno in vendita i “lavoretti” realizzati dagli alunni della scuola.

Tutto il ricavato andrà a finanziare l’istituto di via Stella. Sempre il 7 dicembre dalle 9 alle 18 e sempre in piazza Italia l’istituto Falcone organizza un mercatino natalizio con gli oggetti e prodotti realizzati dalle classi terza e quarta del Corso Sistema Moda nei laboratori di sartoria. Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di beni e materiali scolastici necessari a studenti e studentesse del corso.

Giovedì 8 dicembre a partire dalle 16 in centro si terrà l’evento “Merende e musica con Babbo Natale” organizzato dal Comitato Loanese. Per tutto il pomeriggio gli esercizi commerciali ed i locali offriranno originali punti di degustazione per una buona merenda o uno sfizioso aperitivo. In piazza Rocca concerto di “U Gunbu de Loa-Verzi” e in piazza Massena esibizione della cover band “Dirty Blonde”.

Nelle vie e nelle piazze del centro storico si terrà lo spettacolo itinerante delle “Tribal Delight”, gruppo di ballerine di Tribal Bellydance: la particolarità di questa danza è che non ha una coreografia ma si basa sull’improvvisazione, le ballerine dialogano tra loro attraverso un codice di movimenti che si prestano a dipingere trame di volta in volta diverse a seconda del ritmo e del genere musicale, abbinando i costumi più adatti. Infine, i volontari della Croce Rossa di Loano, travestiti da Babbo Natale e da elfi, percorreranno il centro storico offrendo caramelle e dolci ai più piccini (e anche ai grandi).

Venerdì 9 dicembre dalle 21 in piazza Italia dj-set con Dj Fabio Franchini. Ingresso libero. A cura di Trenini Miletto. Il 10 dicembre a partire dalle 10 sulla passeggiata a mare si terrà la “Corsa dei Babbi Natale” promossa dall’Asd Maremontana, Runners Loano e Run for Autism. Nel pomeriggio, alle 16 in piazza Italia concerto del gruppo folkloristico “Bailà in riva a u ma” e del Gruppo Folkloristico Ferrero di Alba. Dal 7 all’11 dicembre torna anche il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che quest’anno torna con una configurazione più ampia e completamente rinnovata.

Illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine.

I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16). Il 9 dicembre si svolgerà un laboratorio archeologico sperimentale con gli esperti delle Grotte di Toirano. Il mercatino sarà aperto di nuovo sabato 17 e domenica 18 dicembre; da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19).

Fino all’8 gennaio 2023 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.