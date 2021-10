Continua Performing Timeless di Electropark. Il 4 ottobre al Teatro della Tosse di Genova l’anteprima italiana di “Les Territories Ephemeres”.

Continua Performing Timeless di Electropark con Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara.

I tre artisti internazionali alzano il sipario sulla serie di spettacoli a teatro di “Performing Timeless” di Electropark in programma fino a dicembre.

Concerti, dj set e rappresentazioni artistiche di teatro, danza e circo, arricchite da installazioni di arte pubblica e arte visiva.

Dopo il “Grand Opening” di giugno e “Fish&Djs” di luglio prosegue “Performing Timeless”, seconda e multidisciplinare parte della stagione 2021 di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative di Genova.

Lunedì 4 ottobre (ore 21) in Sala Trionfo al Teatro della Tosse (piazza Renato Negri 6) va in scena l’anteprima italiana di “Les Territories Éphémères” di Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara.

A dare il via alla serie di spettacoli di “Performing Timeless” a teatro è una performance transdisciplinare di tre artisti internazionali. «“Les Territories Éphémères” – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – è probabilmente lo show che al meglio rappresenta la multidisciplinarietà di questa parte di stagione.

Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara riescono a legare in un’unica e affascinante interazione diverse piattaforme artistiche come musica elettronica, arte audiovisiva, danza, poesia astratta e immagini generative in tempo reale».

Lo spettacolo va in scena in anteprima italiana lunedì 4 ottobre ed è anche parte della rassegna “ResistereCreare” del Teatro della Tosse.

Dasha Rush ha cominciato a suonare come dj a 14 anni a Mosca, immergendosi nella realtà multiforme della musica elettronica.

Trasferitasi in Europa nel 1996, Dasha Rush, accanto al lavoro di dj e di modella per prestigiosi atelier, inizia interessanti collaborazioni con coreografi e ballerini che le permettono di mettere in scena installazioni sonore e performance teatrali anche in Giappone.

Queste esperienze le lasciano esplorare il lato emozionale della musica elettronica così come le simbiosi e i conflitti esistenti tra il suono e le altre espressioni artistiche.

Verso la fine del 2004 l’interesse di Dasha confluisce verso la musica dancefloor tanto da dar vita a una nuova etichetta discografica: la Fullpanda.

Attualmente si esibisce in numerosi live act in tutta Europa.

“Performing Timeless” prosegue domenica 31 ottobre (ore 20.30) Martin Palisse e Cosmic Neman guidano il pubblico in un “Voyage Optique” nella Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova.

Sabato 13 novembre (ore 21), al Teatro Ivo Chiesa del Teatro Nazionale di Genova tocca a “Corpi idrici. Sinfonia di una città”, performance video-musicale di Forevergreen.fm in co-produzione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano mentre Lunedì 29 novembre (ore 20.30) va in scena l’anteprima nazionale di “The Spirit Still Remains” di Shackleton e Zimpel, in programma nel Teatro Gustavo Modena del Teatro Nazionale di Genova.

Il calendario di “Performing Timeless” si conclude domenica 26 dicembre (ore 22) a Palazzo Ducale con uno spettacolo in collaborazione con Circumnavigando Festival.

Unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura, Electropark in “Performing Timeless” mette in campo, tra settembre e dicembre 2021, un caleidoscopio di artisti nazionali e internazionali.

Mazzone aggiunge quanto segue:

«Il progetto è quello di favorire scambi tra artisti di discipline diverse ma complementari.

Da settembre a fine anno abbiamo visto e vedremo in diversi luoghi della città sia artisti di calibro mondiale come Shackleton, Dasha Rush e Martin Palisse, sia artisti giovani e italiani come Alek Hidell, Laura Agnusdei ed Erika Grillo.

Più della metà di loro sono under 35 presenti con nuove produzioni:

una scelta fatta per promuovere la ricerca di giovani talenti nazionali in ambito musicale, artistico, teatrale e performativo».

I PROSSIMI EVENTI DI “PERFORMING TIMELESS” DI ELECTROPARK

Lunedì 4 ottobre (ore 21), Teatro della Tosse, Sala Trionfo

“Les Territories Éphémères” di Dasha Rush e Valentin Tzin + Alex Guevara (DE / FR)

Danza, Musica e Arti visive – ANTEPRIMA ITALIANA

Una performance transdisciplinare che unifica varie piattaforme artistiche, come l’arte audiovisiva, la danza, le immagini generative in tempo reale, la musica elettronica e la poesia astratta con gli elementi teatrali, il tutto in un’unica interazione effimera.

A differenza degli altri oggetti d’arte, che presumibilmente si fissano nel tempo e nel contesto definito, come la pittura, l’album musicale o il film, la performance esplora l’idea di arte “jetable” (fr) – un’opera d’arte che vive “un giorno”.

Presentato in anteprima italiana in collaborazione nell’ambito di Electropark 2021, lo spettacolo è stato performato a Funkaus Berlin 2018, Todays Art Festival Den Hague 2018, Open Source Festival Sopot Poland 2018, CTM Berlin 2019, Bauhaus Museum Weimar 2019.

Domenica 31 ottobre (ore 20.30), Teatro Nazionale di Genova, Sala Mercato

“Voyage Optique” di Martin Palisse & Cosmic Neman

(FR)

Circo e Musica – ANTEPRIMA ITALIANA –

Duo francese composto dal giocoliere direttore del Sirque e dal compositore percussionista, accompagnati dall’artista delle luci Alice Dussart nel loro “Voyage Optique”:

un dispositivo scenico luminoso alla conquista poetica e fantastica dello spazio e del tempo, un invito ad abbandonarsi e cambiare prospettiva.

Una performance plastica e sonora, circolare per grandi e piccoli.

Spettacolo inserito anche nella stagione 2021 del Teatro Nazionale di Genova.

In collaborazione con Sarabanda – Circumnavigando Festival.

Sabato 13 novembre (ore 21), Teatro Nazionale di Genova, Teatro Ivo Chiesa

“Corpi idrici. Sinfonia da una città” di Forevergreen.fm

(IT)

Musica, Teatro e Arti Visive

Una performance video-musicale che esplora la città di Genova, stretta tra mare e montagne, e il suo rapporto con l’acqua attraverso un’esperienza sonora e artistica.

Lo spettacolo è frutto di un percorso di ricerca collettiva che si concentra sull’acqua nel territorio genovese, osservandone le emergenze, i cicli, i flussi, gli equilibri e la geografia.

I corpi idricii di quest’area, una terra portuale complessa, viva e multiculturale, hanno rappresentato nel corso del tempo un vettore di scambio con altri territori ma anche una fonte di pericolo.

L’opera è il racconto di un viaggio, tradotto in un itinerario di esplorazione in cui lo spettatore partecipa e osserva i diversi aspetti dell’acqua, intesa come un elemento in connessione con l’ecosistema ambientale e lo sviluppo del territorio di Genova.

Dopo la prima a giugno, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, lo spettacolo approda al Teatro Nazionale di Genova, proprio di fronte all’opera di tombamento del Bisagno, che ha fortemente impattato l’assetto idrogeologico della città.

Una coproduzione 2021 con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano.

Lunedì 29 novembre (ore 20.30), Teatro Nazionale di Genova, Teatro Gustavo Modena

“The Spirit Still Remains” di Shackleton & Zimpel

(UK / PL)

Musica – Concerto – ANTEPRIMA ITALIANA

Shackleton & Zimpel presentano una nuova produzione utilizzando alto clarinetto, strumenti elettronici e voci.

Universalmente riconosciuta come musica rituale e votivo-religiosa, lo spettacolo “The Spirit Still Remains” esplora la trascendenza, l’amore e la morte.

Sam Shackleton è un prolifico produttore britannico di musica elettronica che nel corso della sua carriera si è avvicinato a diversi stili musicali come dubstep, techno e ambient music.

Waclaw Zimpel è un talentuoso polistrumentista, compositore e produttore polacco ispirato dal minimalismo e da sonorità tipicamente jazz mescolate all’elettronica.

Questa nuova produzione, presentata in anteprima mondiale a Unsound Festival, consolida la collaborazione tra i due artisti iniziata con il lavoro a quattro mani “Primal Forms”.

Spettacolo inserito anche nella stagione 2021 del Teatro Nazionale di Genova.

Domenica 26 dicembre (ore 22), Palazzo Ducale

Luz

(DE)

Musica – Dj set – ANTEPRIMA ITALIANA

Nata in Belgio e DJ con sede a Berlino, Luz è una delle fondatrici di Room 4 Resistance – collettivo queer femme focalizzato sulla costruzione di comunità e sulla creazione di spazi e visibilità per artisti sottorappresentati nella musica dance.

Oltre a curare un programma radiofonico mensile su Rádio Quântica, Luz partecipa a spettacoli, panel e workshop per promuovere la gender equality e il contrasto alle disuguaglianze, per esplorare le dimensioni politiche della pista da ballo e creare ponti tra diverse comunità.

Profondamente coinvolta nella scena della musica elettronica per oltre un decennio, prima come promotor in Belgio e poi lavorando per diverse etichette e agenzie a Berlino, Luz colleziona dischi fin dalla prima infanzia ed esprime sonorità attraverso diversi generi, come la techno di Detroit, l’elettronica del Regno Unito, la deep house del New Jersey e altro ancora.

Ha suonato in club internazionali come Berghain / Panorama Bar e Tresor a Berlino, Golden Pudel ad Amburgo e La Machine du Moulin Rouge a Parigi.

In collaborazione con Sarabanda – Circumnavigando Festival

Maggiori informazioni

BIGLIETTI: https://dice.fm/bundles/electropark-2021-j7lb

facebook.com/electroparkfestival

instagram.com/electropark

www.electropark.it