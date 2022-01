Continua la programmazione del Teatro Nazionale di Genova. In scena da Silvio Orlando a Nina’s Drag Queens.

Continua la programmazione del Teatro Nazionale con tanti spettacoli.

In scena fino al 9 gennaio “Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico”

Al Teatro Eleonora Duse un Maestro della scena come Carlo Cecchi dirige e interpreta Dolore sotto chiave/ Sik Sik l’artefice magico, due atti unici di Eduardo De Filippo.

«Emoziona sempre vedere Cecchi in palcoscenico. Nei due atti unici che porta in scena si sentono lo spirito e lo spessore della creatività eduardiana con una ricchezza che ce li rende assolutamente contemporanei».

In arrivo “La vita davanti a sé”

Silvio Orlando, altro grande protagonista del teatro e del cinema italiano, è in scena al Teatro Eleonora Duse dal 13 al 16 gennaio con La vita davanti a sé, tratto dall’acclamato romanzo di Romain Gary.

Orlando veste i panni di Momò, un bimbo arabo che cresce in un quartiere multietnico di Parigi e racconta col suo sguardo tenero e senza filtri il mondo frenetico e sconclusionato degli adulti.

«Prova magistrale dell’attore napoletano che con la sua affabulazione instancabile evita ogni deriva patetica».

Doppio appuntamento con Nina’s Drag Queens

Per la prima volta sui nostri palcoscenici le Nina’s Drag Queens con un doppio appuntamento.

Da martedì 11 a giovedì 13 gennaio alla Sala Mercato va in scena Le Gattoparde – L’ultima festa prima della fine del mondo.

Un gioco teatrale, una grande festa spensierata e malinconica ad un tempo: canzoni, balli, pettegolezzi, risate ma anche riflessioni con cui provare ad abbattere la retorica e i pregiudizi del nostro tempo.

Da venerdì 14 a domenica 16 gennaio al Teatro Gustavo Modena Queen LeaR.

Il dramma shakespeariano, riletto in salsa drag, offre lo spunto per portare in scena temi scomodi come l’integrazione, la vecchiaia, il materialismo, declinati secondo lo stile pop delle Nina’s Drag Queens.