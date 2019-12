Continua domani il mercatino creativo in via Cairoli a Genova

Per i doni dell’ultima ora in via Cairoli, ancora domani, “Christmas Cairol’s”.

Il mercatino creativo degli Opi Genova.

Per doni creativi dell’ultima ora, prosegue domani in via Cairoli il mercatino “Christmas Cairol’s”. Lo organizzano gli operatori del proprio ingegno dell’associazione Opi Genova, in collaborazione con il Civ Cairoli–Strada Nuovissima. Una quindicina di banchi ad animare la via pedonale, nel cuore del centro storico.

La manifestazione torna, in questa speciale edizione natalizia, dopo il successo del “Fuori Museo”, allestito durante i Rolli Days di ottobre, quando già furono una ventina i creativi ad esporre.

Sotto i gazebo in via Cairoli, per regali creativi dell’ultimo minuto, idee sfiziose di ogni tipo, cose per la casa, complementi di arredo, bijoux, saponi naturali, elementi in tessuto, abbigliamento e accessori. Lavorazioni in vetro, metallo, legno, resine, tessuto, ceramica, creta.

L’associazione di promozione sociale Opi Genova, attualmente presieduta da Giovanna Paoli, è nata nel 2007 con lo scopo di condividere e diffondere la passione per la creatività, collaborando con enti, istituzioni, e consorzi per offrire iniziative aggregative di sicuro interesse per il pubblico, che sempre più apprezza il vero handmade.