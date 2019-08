Conte annuncia le proprie dimissioni da premier

Giuseppe Conte in Senato ha annunciato le proprie dimissioni da premier.

“Alla fine di questo dibattito – ha detto Conte – mi recherò dal Presidente della Repubblica per dimettermi”. Poi h aggiunto: “Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato in aula al Senato ha stretto la mano a Matteo Salvini, con cui ha scambiato due parole all’orecchio, poi ha stretto la mano ai ministri e si è seduto tra i vicepremier Salvini e Di Maio.