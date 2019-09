Concerto per violino e fisarmonica a Varazze

Concerto per violino e fisarmonica nell’Oratorio N.S. Assunta di Varazze

Sabato 14 Settembre 2019 alle ore 21:15 Varazze, nell’Oratorio Nostra Signora Assunta, si terrà il concerto di violino e fisarmonica, inserito nella XIX Rassegna Musicale Internazionale “Al lume delle stelle”, promossa dall’Associazione Musicale “Panta Musica” di Imperia, con il contributo e il patrocinio dei Comuni di Perinaldo, Celle Ligure e Varazze. Direzione artistica: Michele Croese.

Al Violino Giovanni Sardo e alla Fisarmonica Sergio Scappini.

Ingresso libero.

Programma:

J. S. Bach: Fuga in sol minore BWV 578

C. Franck: Preludio Fuga e Variazione

P. Mascagni: Ave Maria

A. Dvorak: Danze slave

P. I. Tclutikovski: Suite da “Lo Schiaccianoci”

«La Rassegna internazionale “Al lume delle stelle” nasce nel 2001 a Perinaldo (IM), incantevole borgo del ponente ligure (celebre per aver dato i natali a Gio. Domenico Cassini, astronomo di Luigi XIV), con l’intento di promuovere la diffusione della cultura musicale e valorizzare, al tempo stesso, suggestivi e peculiari luoghi storici ed artistici (come le piazze Croesi e Rossi e le chiese antiche della Visitazione, di S. Antonio, di S. Benedetto e di S. Nicola. Dal 2001 fino ad oggi l’evento ha visto protagonisti più di un centinaio di artisti in diverse formazioni, provenienti da diverse parti del mondo e con un repertorio di ampio spettro, dalla musica antica fino ai più recenti ed accreditati compositori del Novecento. Visionando i calendari e i programmi di sala delle singole edizioni è possibile ripercorrere, in questa pagina, nel dettaglio, la storia della rassegna. Dall’edizione del 2014 il progetto “Al lume delle stelle” si è esteso al di fuori dei confini originali, con l’intento di realizzare un itinerario ideale, tra le province di Imperia e Savona, volto a catturare l’interesse di quanti possano rivelarsi curiosi di riscoprire luoghi dove storia, cultura e bellezze naturali si uniscono in modo unico e sorprendente.»

https://www.ponentevarazzino.com