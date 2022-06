Sincro, a Savona l’Assoluto Estivo lo porta a casa il Busto Nuoto

Il primo titolo italiano del campionato assoluto estivo di sincro disputato a Savona porta i colori rossoneri del Busto Nuoto.

Le ragazze allenate da Stefania Speroni si aggiudicano la finale del libero combinato con 86.7667 punti. Già avanti dopo le eliminatorie, le dieci ragazze di Busto – Beatrice Amadei, Costanza Brogioli, Elena Picozzi, Greta Sichirollo, Alessia Macchi, Elena Torregiani, Susanna Pedotti, Irene Cisternino, Ludovica Rastelli e Anna Torregiani – migliorano il punteggio e respingono l’attacco della Rari Nantes Savona che rimane seconda mostrando nuovi progressi rispetto alla prova del mattino. Busto guadagna 0,5667 punti in più (86.2000 erano quelli ottenuti nelle eliminatorie) con 26.1000 per l’esibizione, 34.6667 di impressione artistica e 26.0000 di difficoltà delle figure. Savona è subito dietro con 86.1333 punti e All Round Sport Wellnes è terza con 83.1667.

Brvidi e un po’ di commozione per i combo dell’Ucraina che gareggia fuori classifica ma vuole essere giudicata al pari delle altre. Riceve 97.2667 (29.1000, 39.0667 e 29.1000). Le ragazze della head coach Svitlana Saidova presentano a Savona gli esercizi che hanno preparato per i campionati del mondo proprio in questa piscina e prima ancora al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia.

Nella piscina comunale Carlo Zanelli di Savona si gareggia fino a domanica 5 giugno e le finali sono seguite tutte in diretta dalla Rai sui canali di Rai Play e Rai Sport +HD.

NUMERI IMPORTANTI E FINALI IN DIRETTA RAI. Quattro giornate di gare e spettacolo. Al via 290 atleti in rappresentanza di 34 società. La finale del combo ha dato il via al programma delle dirette su Rai Play. Sabato 4 giugno dalle 18 finali del duo e duo mixed di nuovo in diretta su Rai Play. Domenica 5 giugno alle 9.00 la finale del team e dalle 11.30 le finali del singolo femminile e maschile, tutte in diretta su Rai Sport +HD.

AZZURRI A RECCO. Non ci sono gli azzurri impegnati a Recco nel collegiale premondiale dove stanno mettendo a punto gli esercizi per Budapest ma scendono in acqua, motivatissime e allenatissime, le ragazze della Nazionale ucraina che sono state accolte dalla Federazione Italiana Nuoto prima all’interno del Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia e successivamente a Savona. Le ragazze, che sono fuggite dalla guerra, hanno trovato in Italia la loro seconda casa e grazie alla Federnuoto l’opportunità di continuare ad allenarsi e gareggiare partecipando fuori classifica agli assoluti. Vogliono testare i loro esercizi e presentare il programma che eseguiranno in Ungheria.

Programma gare, Risultati e dirette tv

1^ giornata – giovedì 2 giugno

Eliminatorie solo maschile

1. Nicolò Ogliari (RN Savona) 82.8333

2. Edoardo Fanton (Flaminio Sporting Club) 78.3333

3. Filippo Pelati (CN UISP) 73.4333

Eliminatorie solo femminile

1. Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest) 90.8667

2. Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto) 90.4000

3. Susanna Pedotti (Busto Nuoto) 87.0667

2^ giornata – venerdì 3 giugno

Eliminatorie duo mixed

1. Sofia Mastroianni e Nicolò Ogliari (RN Savona) 83.9333

2. Elisa Cicchetti e Edoardo Fanton (Flaminio SC) 79.6000

3. Diana Bonicelli e Filippo Pelati (Uisp Bologna) 74.9333

Eliminatorie duo femminile

1. Alessia Macchi e Susanna Pedotti (Busto Nuoto) 86.9000

2. Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini (Sport Village) 85.0333

3. Vittoria Meuzzi e Vittoria Peri (RN Savona) 84.3000

Eliminatorie libero combinato

1. Busto Nuoto 86.2000

Amadei, Brogioli, Picozzi, Schirollo, Macchi, E. Torregiani, Pedotti, Cisternino, Rastelli, A. Torregiani

2. Rari Nnyes Savona 85.6667

3. All Round Sport Wellness 81.9333

Finale libero combinato

1. Busto Nuoto 86.7667

Amadei, Brogioli, Picozzi, Schirollo, Macchi, E. Torregiani, Pedotti, Cisternino, Rastelli, A. Torregiani

2. Rari Nnyes Savona 86.1333

3. All Round Sport Wellness 83.1667

3^ giornata – sabato 4 giugno

10.15 Eliminatorie squadra

18.00 Finali duo e duo mixed – diretta Rai Play

4^ giornata – domenica 5 giugno

09.00 Finale squadra – diretta Rai Sport +HD

11.30 Finali solo femminile e solo maschile – diretta Rai Sport +HD