Concerto d’organo a Rapallo nell’ambito del 24° FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE “ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Sabato 13 agosto 2022

RAPALLO (Ge)

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

(Piazza Cavour 23, Rapallo – Genova)

Ore 21.15: CONCERTO D’ORGANO

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” di Naji Hakim

Naji Hakim, organo

Organo “Marin”, 1942

ORE 20.30: CONCERTO DI CAMPANE

Il quarto dei sei appuntamenti rapallesi del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” vedrà esibirsi presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio l’organista e compositore franco-libanese di fama mondiale Naji Hakim.

Sabato 13 agosto 2022, alle 21.15, sarà quindi possibile ascoltare nuovamente l’organo “Marin” (1942), restaurato nel 2021, in un vasto programma comprendente anche la prima esecuzione assoluta del brano composto dallo stesso Hakim “Montallegro Variations”, commissionato appositamente dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS per la presente edizione del Festival Organistico Internazionale.

Il concerto si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

BIOGRAFIE

NAJI HAKIM – È nato a Beirut (Libano) nel 1955. Ha intrapreso lo studio dell’organo con Jean Langlais e ha successivamente completato la sua preparazione presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi sotto la guida di illustri docenti, quali Roger Boutry (armonia), Jean-Claude Henry (contrappunto), Marcel Bitsch (fuga), Rolande Falcinelli (organo), Jacques Castérède (analisi) e Serge Nigg (orchestrazione).

È insegnante di organo presso il Trinity College of Music di Londra e ha vinto dieci primi premi in concorsi internazionali di organo e composizione.

Nel 1991 ha ricevuto il Prix André Caplet dall’Académie des Beaux-Arts e nel 2009 il Premier Prix du Concours de Musique Sacrée de la Cathédrale de Monaco.

Organista della Basilica del Sacro Cuore di Parigi dal 1985 al 1993, è in seguito nominato, quale successore di Olivier Messiaen, organista della Chiesa della Trinità di Parigi (1993 – 2008).

È stato professore di analisi musicale al Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt (1988 – 2019). È visiting professor presso la Royal Academy of Music di Londra, diplomato all’École Nationale Supérieure des Télécommunications di Parigi, membro della Consociatio Internationalis Musicae Sacrae di Roma e Doctor honoris causa della Pontificia Università Saint-Esprit di Kaslik, Libano.

Nel 2007 Sua Santità Papa Benedetto XVI ha premiato Naji Hakim per il suo eccellente lavoro a beneficio della Chiesa e del Santo Padre.

Le sue opere includono musica strumentale (organo, flauto, fagotto, corno, tromba, arpa, chitarra, violino, pianoforte), musica sinfonica (The Marriage of the Lamb, Anthem of the Universe, Lebanese Overture, Påskeblomst, Augsburger Symphony, cinque concerti per organo, un concerto per violino, un concerto per pianoforte) e musica vocale (oratorio Saul de Tarse, cantata Phèdre, Magnificat e quattro messe).

L’ORGANO DELLA BASILICA DEI SS. GERVASIO E PROTASIO, Rapallo (Ge)

L’organo della Basilica di Rapallo è stato costruito dalla ditta Parodi e Marin di Genova – Bolzaneto nel 1942 la quale lo ha restaurato ed ampliato nel 1990 e nel 2021. Si tratta di uno strumento a trasmissione elettronica con consolle indipendente collocata in navata avente tre manuali di 61 tasti e pedaliera concavo – radiale di 32 pedali.

I manuale Grand’Organo: Principale 16′, Principale robusto 8′, Principale dolce 8’, Flauto armonico 8′, Viola 8′, Unda Maris 8′, Ottava 4′, Flauto 4′, XV 2′, Grande Fourniture 2 file (XII e XV), Fourniture 4 file (XIX – XXII- XXVI – XXIX), Cymbale 3 file ( XXIX, XXXIII, XXXVI ), Cornetto 3 file, Tromba 8′. II manuale Positivo: Eufonio 8′, Corno dolce 8′, Dulciana 8′, Voce Eterea 8′, Ottava 4′, Flauto in selva 4′, XV 2′, Cromorno 8′, Clarinetto 8′, Tremolo. III manuale Recitativo Espressivo: Bordone 16′, Principale 8’, Bordone 8′, Viola 8′, Salicionale 8’, Voce Celeste 8’, Coro Viole 8’, Ottava 4’, Flauto conico 4’, Flauto in XII 2’ 2/3, Silvestre 2’, Terza 1′ 3/5, Ripieno 4 file, Tromba 16′, Tromba armonica 8′, Oboe 8′, Clarone 4′, Voce corale 8’, Tremolo. Organo di fondo (fluttuante): Principale I° 8′, Principale II° 8′, Flauto 8′, Clarino labiale 8′, Dolce 8′, Clarabella 8’, Ottava 4’, Flauto a cuspide 4’, Nazardo 2’ 2/3, Ripieno 4 file, Tromba 8′. Pedale Sezione Grand’Organo: Contrabbasso Acustico 32′, Contrabbasso 16’, Subbasso 16′, Basso armonico 8’, Bordone 8’, Ottava 4’, Bombarda 16’. Sezione Recitativo: Subbasso 16′, Bordone 8 Violoncello 8’. Sezione Organo di Fondo: Subbasso 16′, Basso Armonico 8’. Lo strumento dispone delle consuete unioni ed accoppiamenti.

